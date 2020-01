Martedì 7 gennaio a Cosenza l’interrogatorio di garanzia di Paola Galeone

L’ex prefetto di Cosenza, attualmente ai domiciliari con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, sarà interrogata dal Gip Letizia Benigno

COSENZA – È stato fissato per il giorno 7 gennaio, alle ore 12, a Cosenza, l’interrogatorio di garanzia di Paola Galeone, ex prefetto di Cosenza, arrestata e posta ai domiciliari nella sua residenza, a Taranto, con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, nell’ambito di una vicenda che vede coinvolta anche un’imprenditrice cosentina. La Galeone, secondo l’accusa, avrebbe indotto l’imprenditrice Cinzia Falcone, referente di un centro di accoglienza per migranti e presidente dell’associazione Animed, ad emettere una fattura falsa da 1.220 euro per sfruttare un fondo della Prefettura e poi dividere la somma rimasta nelle sue disponibilità e che altrimenti sarebbe stata restituita al Ministero dell’Interno.

Ieri mattina, in una nota, la stessa Procura di Cosenza ha fatto sapere di aver disposto una serie di riscontri, “operati con prontezza e particolare professionalità dalla Squadra mobile”, che hanno positivamente confermato l’ipotesi di accusa. Paola Galeone sarà interrogata dal Gip Letizia Benigno ed è difesa dagli avvocati Nicola Carratelli e Franco Sammarco.