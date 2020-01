Ecologia Oggi: sospesa la raccolta dell’organico il 6 gennaio. Attiva l’Isola Ecologica

Il servizio di raccolta riprenderà regolarmente, secondo il calendario da martedì 7 gennaio

COSENZA – In occasione della festività dell’Epifania, il 6 gennaio prossimo, il servizio di raccolta della frazione organica sarà sospeso. A darne notizia è l’azienda Ecologia Oggi Spa. Non si potrà, pertanto, esporre l’organico la mattina di domani 6 gennaio.

Resterà attivo, invece, il servizio dell’Isola Ecologica fissa “Vecchia Stazione”, ubicata in via Cesare Baccelli, dalle ore 7,00 fino alle ore 16,00, per il conferimento delle frazioni previste dal Regolamento Comunale sui rifiuti urbani e assimilati (ad esempio: imballaggi in vetro, carta, multimateriale, ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile, farmaci etc).

Il servizio di raccolta riprenderà regolarmente, secondo il suo calendario abituale, da martedì 7 gennaio.