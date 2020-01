40enne si allontana dal pronto soccorso di Cosenza e scompare. Avviate le ricerche

La famiglia e gli amici hanno chiesto un aiuto a chiunque la vedesse in giro per la città Sara, una 40enne scomparsa da oggi pomeriggio

.

COSENZA – Una ragazza di 40 anni siciliana di nome Sara, in condizioni psicologiche di estrema fragilità e poca lucida, si è allontanata oggi pomeriggio dal pronto soccorso dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza e vaga a piedi in giro per una città che non conosce. Inoltre, non ha con se il telefono cellulare. La famiglia ne ha già denunciato la scomparsa ai carabinieri e sono state avviate le ricerche. Familiari e amici hanno lanciato un appello: chiunque la vedesse è pregato di contattare il numero 3663263642 oppure 392 5935189 oppure +39 392 3744752.

La descrizione di Sara: capelli castani a caschetto, occhi castani, indossa un vestito nero lungo, come giubbino un piumino nero, stivali neri e borsa nera.