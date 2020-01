FOTOGALLERY – Il 2020 si apre con Clementino a Cosenza

“Il rap italo-americano è nell’anima, come insegna il grande Pino Daniele. Noi cerchiamo di dare sempre un bel messaggio e secondo me quello è la prima cosa”

COSENZA – Bagno di folla ieri per la notte di Capodanno in piazza XV Marzo a Cosenza. Nonostante il freddo i cosentini hanno deciso di salutare il 2020 al ritmo hip hop del rapper Clementino. Il concerto è iniziato all’1,30 ed ha coinvolto per circa due ore a 360° giovani, adulti e bambini. La folla ha animato, anche, i vicoli del centro storico rendendo protagoniste per una notte tutte quelle attività “dimenticate” da tempo. Mani alzate e tanto divertimento, dunque, hanno accolto il nuovo anno appena arrivato.

“Ciao ragazzi – ha salutato così Clementino la città bruzia – ciao amici di Cosenza, per me è un onore essere qui questa sera. Cosenza è una città che mi ha dato tanto, in passato io ho lavorato a Paola, a Fuscaldo marina come animatore turistico e quindi sono felice di essere qui per il Capodanno 2020. Questa sera metterò in primo piano il mio album Tarantelle che è appena uscito, poi sicuramente ci sarà tanto freestyle e tante canzoni mie che fanno parte della mia storia. Molte hit da ‘Oriente’ a ‘Quando sarò lontano’ ecc. Li farò saltare! – Esclama sorridendo – Il rap italo-americano è nell’anima, come insegna il grande Pino Daniele. Noi cerchiamo di dare sempre un bel messaggio e secondo me quello è la prima cosa, perchè poi i ragazzi ci ascoltano quindi se dai un messaggio negativo su quello che è la musica rap subito viene interpretato male, invece noi dobbiamo far capire che comunque il rap deve puntare prima di tutto, oltre all’originalità, al divertimento ma anche al messaggio.”

Servizio fotografico di Marco Belmonte