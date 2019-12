‘Testa di serpente’, il gip di Catanzaro emette la nuova ordinanza

Il tribunale della Libertà aveva scarcerato 7 dei 18 soggetti coinvolti nel blitz contro i due clan (gli zingari e gli italiani) il 13 dicembre scorso. Oggi la nuova ordinanza e l’esecuzione da parte della polizia

COSENZA- La polizia della città Bruzia chiude il 2019 con l’esecuzione di 8 misure cautelari emesse dal gip distrettuale di Catanzaro, relative all’operazione “Testa di serpente”. Il Riesame aveva scarcerato una parte degli indagati evidenziando un difetto di motivazione nell’ordinanza del gip di Cosenza, non competente a livello territoriale per reati di mafia, quindi è stata riformulata la richiesta ed il gip ha emesso una nuova ordinanza. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono omicidio, estorsione ed usura aggravati dal metodo mafioso. Quattro persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari, compreso il poliziotto in servizio presso la questura di Cosenza, e un obbligo di firma.