Cosenza, la Galeone è in aspettativa. Nel prossimo CDM il nuovo prefetto

Nel prossimo Consiglio dei ministri, l’amministrazione dell’Interno dovrebbe proporre la revoca della Galeone e la nomina di un nuovo prefetto. Da ieri si è messa in aspettativa e non è più in sede

COSENZA – Il prefetto di Cosenza Paola Galeone, indagata per corruzione, ha preso un’aspettativa e non è già più in sede a Cosenza. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà nominato il nuovo prefetto. Alla guida della prefettura Bruzia dal luglio 2018, la Galeone aveva già lavorato da viceprefetto nella città di Cosenza dal 2008 al 2010 ed era stata nominata commissario prefettizio a Corigliano e Cerzeto all’epoca dello scioglimento per mafia. In precedenza aveva svolto le stesse funzioni a Benevento. La dottoressa Galeone è stata assunta nell’amministrazione civile dell’Interno nel dicembre del 1987 ed assegnata, come prima sede, alla Prefettura di Taranto, dove ha svolto vari ruoli. Da ieri, come detto, si è messa in aspettativa e non è più in sede.

L’ipotesi accusatoria a carico del prefetto è quella di avere intascato da un’imprenditrice, che ha denunciato i fatti alla polizia, una “mazzetta” di 700 euro. Sarebbe stata videoripresa dal personale della squadra mobile di Cosenza la consegna da parte di un’imprenditrice al prefetto dei 700 euro. La consegna della busta contenente il denaro, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe avvenuta in un bar di Cosenza. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta del Sud questa mattina, il prefetto Galeone avrebbe proposto all’imprenditrice di emettere una fattura fittizia di 1.220 euro allo scopo di intascare la parte di fondo di rappresentanza accordata ai prefetti che era rimasta disponibile alla fine dell’anno. Il fatto risalirebbe a prima di Natale e da quel giorno, la macchina investigativa si è messa in moto. Sempre secondo l’accusa, 700 euro della somma concordata sarebbero andati al prefetto Galeone e 500 all’imprenditrice. La notizia pubblicata dal quotidiano ha avuto l’effetto di un vero e proprio terremoto. Bocche cucite in procura anche perché l’indagine potrebbe portare a nuovi e clamorosi sviluppi.