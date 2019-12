Patriciello (FI): “Santelli può rimettere la Calabria sul binario giusto”

«La Calabria ha bisogno di ripartire e di puntare con decisione sulla valorizzazione delle sue eccellenze» scrive l’europarlamentare di Forza Italia che accompagnerà il leader del partito Silvio Berlusconi, in Calabria nelle prossime settimane

COSENZA – Jole Santelli, candidata alle prossime regionali per il centrodestra, incassa l’endorsement dell’eurodeputato Aldo Patriciello. «Desidero rivolgere a Jole Santelli e a tutti i candidati della coalizione di centrodestra il mio personale in bocca al lupo per questa nuova ed entusiasmante sfida. La Calabria ha bisogno di ripartire e di puntare con decisione sulla valorizzazione delle sue eccellenze per riagganciare al più presto il treno della crescita e dello sviluppo». È quanto scrive in una nota Aldo Patriciello, europarlamentare di Forza Italia e membro del Partito popolare europeo, che accompagnerà Silvio Berlusconi in Calabria nelle prossime settimane per la campagna elettorale. «La candidatura di Jole Santelli – ha aggiunto l’eurodeputato – darà quella spinta in più per affermare un progetto e un programma concreto, un’idea nuova di politica per il territorio. Credo sia prioritario rimettere la Calabria sul binario giusto in tempi rapidi, favorendo l’occupazione e un nuovo dinamismo in tutta la regione. Nessuno meglio di Jole Santelli ha la preparazione, le capacità e la voglia per farlo al meglio».

Intanto, la Santelli parla del nuovo anno e del progetto futuro per la Calabria. “Poche ore ci separano dall’inizio del nuovo anno. Penso – è scritto in una nota – alla responsabilità che mi sono assunta quando ho iniziato la corsa alla Presidenza della mia regione. In queste ore, più che guardare a ciò che mi lascio alle spalle, immagino la Calabria che vorrei. La Calabria protagonista alla quale ho già iniziato a lavorare. Lo afferma in un messaggio di fine anno ai calabresi l’on Jole Santelli, candidata a Presidente per il centrodestra. Una terra normale, più giusta-dice Santelli , dalla quale i giovani non debbano scappare e gli imprenditori investano, sicuri che il loro lavoro sia sempre più produttivo. Dove le famiglie abbiano a disposizione servizi, le giovani coppie possano costruire un futuro solido e le donne nuove opportunità per realizzarsi. Dove potersi curare senza dover emigrare. Dove nessuno deve restare indietro. La Calabria protagonista-dice Santelli che auguro a tutti noi è una terra che torna a splendere, dai mari alle montagne, dalle città ai piccoli borghi. Ci incontreremo sul territorio, mi racconterete cosa immaginate a partire da questo 2020, vi dirò cosa ho in mente io. Del resto il principio di un nuovo decennio non può che essere un buon inizio. Per tutti”.