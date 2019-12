Sardine Cosenza “nessuna indicazione di voto. Si scelga con coscienza e senso civico”

Questo quanto emerso dalla riunione svolta a Cosenza nella giornata di ieri “non diamo indicazioni di voto a specifici partiti alle prossime elezioni regionali, ma invitiamo i cittadini calabresi ad esercitare il proprio diritto di voto con coscienza e senso civico”

.

COSENZA – “In uno spirito di ritrovata partecipazione siamo usciti dal virtuale per stringerci fisicamente e parlare delle sardine e della nostra terra, il territorio cosentino, riscoprendo l’importanza di un luogo di confronto e di aggregazione. Abbiamo discusso intensamente per circa due ore su come le sardine rappresentino un’opportunità per dar voce a sentimenti di solidarietà e tolleranza, all’antifascismo, quindi uno strumento per contribuire a realizzare una società migliore in conformità ai principi fondamentali della nostra costituzione“. Questo quanto emerso al termine dell’assemblea svolta dalle sardine di Cosenza nella giornata di ieri. Riunione durata oltre due ore nella quale si è dibattuto su diversi temi del territorio e riassunti nei seguenti punti: