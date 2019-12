Presidio di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere di via Popilia

Domani appuntamento alle 18 sotto le mura della casa circondariale cittadina

COSENZA – “Cosenza Odia il Carcere. No al 41 bis, No al Carcere. Basta ergastolo! “, si rinnova anche quest’anno la tradizionale iniziativa di solidarità nei confronti dei detenuti del penitenziario di via Popilia. Da oltre dieci anni per far sentire la propria vicinanza a chi è costretto a restare dietro le sbarre, i cosentini si riuniscono sotto il carcere Cosmai. Un gesto di vicinanza a chi è privato della propria libertà a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Un gesto che vuole essere di buon auspicio all’insegna della libertà, contro carceri che puniscono ed uccidono. Con i migliori auguri, veicolati attraverso i megafoni, a chi non potrà festeggiare con mogli, genitori e figli, ma dovrà limitarsi ad attendere la mezzanotte tra le fredde e spoglie celle di via Popilia.