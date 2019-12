Nevica sul cosentino, fiocchi alle porte di Cosenza. In Sila si lavora all’apertura delle piste

Continua a nevicare su diverse zone del cosentino anche a bassa quota e fino alle porte della città. In Sila si lavora per aprire le piste sia a Lorica che a Camigliatello per Capodanno

.

COSENZA – Una nuova giornata all’insegna del freddo e della neve su buona parte della provincia di Cosenza. L’irruzione di aria polare ha portato non solo il freddo ma anche la neve che finalmente cade copiosa su tutta la fascia silana e presilana. Nelle ultime ore i fiocchi bianchi sono arrivati anche alle porte della città di Cosenza (fiocchi fino dai 200/300 metri) dove spira anche un gelido vento di tramontana. In Sila, invece, dove nevica oramai da quasi due giorni consecutivi, il manto nevoso ha superato in alcune zone anche i 30 centimetri mentre sui versanti orientali la coltre bianca ha superato i 40/50 centimetri. Nel frattempo si lavora per l’apertura delle piste da sci sia a Camigliatello che a Lorica.

Non dovrebbero esserci intoppi nell’apertura degli impianti che potrebbe avvenire proprio per l’ultimo dell’anno quando si prevede il pienone di turisti. Si attende che il manto nevoso raggiunga il giusto spessore anche a valle. Nessun disagio invece per quanto riguarda le arterie stradale e la circolazione, con i mezzi spazzaneve e spargisale che lavorano ininterrottamente da 48 ore sia sulla statale 107 Silana crotonese che sull’autostrada A2 del Mediterraneo, sia sul Pollino che nel tratto Cosenza – Rogliano – Altilia.

VIDEO SCUOLA SCI CAMIGLIATELLO