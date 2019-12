Clementino all’ombra di Telesio, il concerto di capodanno sarà in piazza XV Marzo

La decisione è stata presa dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica. Alle 23.30 la band locale 911, poi all’1.30 Clementino e infine dj set fino all’alba

COSENZA – Il concerto di Capodanno si farà in piazza XV Marzo, davanti al Teatro Rendano. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica. Secondo quanto si apprende, in vista dell’elevato numero di pubblico, soprattutto giovani, che si riverseranno in piazza la notte di San Silvestro, il Comitato ha ritenuto più opportuno cambiare location. Inizialmente, si era pensato di far esibire Clementino in piazza Bilotti, ma proprio per ragioni di sicurezza, considerati anche gli eventi estivi che hanno visto un enorme afflusso di gente nel centro storico, senza particolari problemi, piazza XV Marzo è stata ritenuta più opportuna. Il giovane rapper e freestyler avellinese, amato dai ragazzi, salirà sul palco intorno all’1.30. A precedere Clementino sarà la band locale dei 911, poi la musica proseguirà fino all’alba con un dj set.

Un capodanno del tutto particolare quello cosentino, segnato in realtà dalle vicende politiche delle ultime settimane: l’annunciata – e poi ritirata – candidatura del sindaco Mario Occhiuto alle regionali, le dimissioni del vicesindaco Jole Santelli, indicata da Forza Italia come candidata della coalizione del centrodestra, con conseguente rottura con gli Occhiuto, storici alleati e compagni di partito, e il dissesto dell’ente. La situazione finanziari pesa e non poco, su questo nuovo anno che si appresta ad iniziare. Per realizzare il “concertone” (che costerà sicuramente più di 50mila euro ndr) alla fine si è chiesto l’intervento di sponsor e imprenditori locali, esattamente come le luminarie e l’albero di Natale allestito in città. In definitiva, un capodanno in rosso e non certo per il colore che molti utilizzano come rito propiziatorio.