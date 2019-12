Capodanno a Cosenza, è ufficiale: sarà Clementino ad aprire il 2020

Come annunciato ieri dalla nostra testata la conferma è arrivata questa mattina dallo stesso sindaco. Sarà il rapper Clementino, il protagonista del concertone di Capodanno a Cosenza

COSENZA – Stamattina era attesa la firma del contratto e come avevamo annunciato ieri, a confermarlo stamattina a Quicosenza è stato lo stesso sindaco Mario Occhiuto. E’ ufficiale dunque: sarà l’avellinese Clemente Maccaro, in arte Clementino l’artista scelto per il concertone di Capodanno a Cosenza che darà inizio al 2020. Il giovane rapper e freestyler amato dai ragazzi e non solo, animerà la lunga notte di San Silvestro. La realizzazione del concerto sarà possibile, viste le casse comunali in dissesto, grazie anche al contributo di sponsor e imprenditori della città.

Lo stile di Clementino è principalmente l’hip hop, sebbene in alcuni dei suoi brani varia dal suo stile classico fondendo hip hop, scratch e campionamenti a musica elettronica e funk. Il 2019 è stato l’anno del suo undicesimo disco, Tarantelle, e proprio lui chiuderà un 2019 intenso, ricco di successi. Prima di Clementino, sul palco di piazza Bilotti sono previste le esibizioni di band e artisti locali.