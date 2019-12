Cosenza il ‘concertone’ di Capodanno si farà. Un rapper nazionale amato dai giovani

Quest’anno in piazza un rapper di caratura nazionale, amato dal pubblico più giovane. Immancabili le esibizioni di gruppi locali e dj set. Lo annuncia il sindaco Mario Occhiuto

COSENZA – Nelle prossime 48 ore si chiuderà l’accordo con un’artista per i giovani di caratura nazionale, che si esibirà in città la notte di San Silvestro per salutare l’arrivo del nuovo anno. A darne notizia è il sindaco Mario Occhiuto, che alla nostra redazione ha dichiarato: “sto aspettando di chiudere il contratto e nei prossimi giorni annunceremo il nome del cantante”. Considerato il problema, ormai noto, del dissesto del Comune e l’esiguità delle somme a disposizione il sindaco, ancora una volta, ha fatto appello alla generosità e disponibilità di alcuni imprenditori locali. “Non potevamo far mancare alla città – ha poi aggiunto Occhiuto – il tradizionale ‘concertone’ di fine anno, per consentire, come ormai consuetudine, a migliaia di cosentini e cittadini di tutta la provincia, di vivere una serata in piazza, tra amici e buona musica. Quest’anno il tutto sarà reso possibile grazie alla partecipazione di sponsor e imprenditori locali. Di certo sarà un concerto per i giovani, posso dire che stiamo pensando a un rapper”. Come ogni anno, poi, per la città ci saranno diversi dj set che suoneranno fino all’alba del primo gennaio 2020.