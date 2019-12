FOTO – Scoperto il grande murales in ricordo dell’indimenticato Mario Gualtieri

Davanti il palazzetto dello sport, un vero e proprio quadro commemorativo. Il murales realizzato da Matteo Zenardi, grazie al contributo di Hobby Color, nel quartiere di “Casali”, luogo nel quale il compianto cantante cosentino è cresciuto ed ha vissuto

COSENZA – La sua passione sconfinata per la musica e l’amore che aveva per la città di Cosenza. Un connubio indissolubile rappresentato come meglio non si poteva in questo nuova e suggestiva opera che manterrà sempre vivo ed eterno il suo ricordo. In poco più di un mese e mezzo di lavoro e in un’atmosfera quasi magica con in sottofondo le sue più belle canzoni, è stato scoperto davanti il palazzetto dello sport a Casali il grande murales dedicato al compianto Mario Gualtieri scomparso il 27 aprile del 2018 a 77 anni. Un enorme dipinto pieno di colori nel quale il cantante cosentino è ritratto in posa mentre canta una delle sue canzoni. Mario canta spensierato mentre alle sue spalle c’è la città di Cosenza al tramonto. Città che Mario Gualtieri ha amato ed ha fatto conoscere nel mondo grazie alle sue canzoni. Il sindaco di Cosenza, semplici cittadini, amici, parenti e tifosi del Cosenza. In tanti questa mattina hanno voluto omaggiare il ricordo del famoso cantautore. Tra magico Cosenza, maledetta sigaretta e altre sue indimenticabili canzoni, il murales sembrava quasi prendere vita.

Federico Morabito “presto un murales anche su Totonno Chiappetta”

Federico Morabito è il titolare della Hobby Color e ancora una volta, in modo assolutamente gratuito, ha messo a disposizione i suoi “colori” per realizzare un murales di 27 mq che racconta un pezzo della nostra città. Morabito e la sua ditta sono stati già protagonisti della realizzazione di altre opere per la città di Cosenza come il murales che colora la curva sud dello stadio San Vito – Marulla dedicato a Denis Bergamini e prima ancora la parete dedicata ai simboli culturali e storici di Cosenza al primo lotto di via Popilia. Un commerciante che pur operando in un territorio difficile come quello della Calabria, non ha perso l’entusiasmo di spendersi per il bene della collettività. “Stiamo continuando questo piccolo processo di riqualificazione urbana – ha detto Morabito – portando delle piccole opere con l’aiuto di Matteo Zenardi e dell’impresa Garritano, nei quartieri disagiati di Cosenza, anche questa volta siamo riusciti nel compimento di questa bellissima opera. Da qui ad un anno la nostra prossima opera sarà il Murales sarà dedicato a Totonno Chiappetta“.

Una poesia di Maria Chiovarelli ha aperto la cerimonia

“Ca s’è ricota alluacu pe tia

Chille persone ca t’hanno amato

Ca dintru u core li si restato

C’è max, c’è nadia , c’è maruzziello

parianti e amici c’è nu ribiallu

su tutti luacu pe t’onorare e ancora appriassu chi t’ame fare

viani vida chi t’hanno fatto, mbacc a su muru ncunu ritratto

oppuramente ti c’hanno pittato, proprio a casali dove si nato

e guarda ca vidi , tu si ammucciato e ni sta guardanno

e de risate te sta scialanno, aspetta ca vidi ti piacia sicuro

E jammu peppino scumegglia su muru!”.

Il sindaco Occhiuto: “opera che esprime l’essenza della città stessa”

Poi le parole del sindaco Mario Occhiuto: “è una bellissima opera d’arte, ma soprattutto è il ricordo di un artista importante per la città di Cosenza che esprime proprio l’essenza della città stessa, qui proprio nel luogo dove è nato, nel suo quartiere che ricorda questo grande personaggio per la città non solo per le sue doti artistiche ma anche per quelle umane. Mario Gualtieri un amico che tutti conoscevamo e che ricordiamo con affetto. Un grande uomo, un grande personaggio che ha portato l’espressione della cosentinità in giro per il mondo”.

Commosse anche le parole di Max, figlio di Mario Gualtieri “questo è un dono non solo per i suoi fans, ma per tutta la gente che gli ha voluto bene. Un regalo che andava fatto ed era doveroso farlo. Io sono stato solo da promotore, tutte le persone che gli hanno valuto bene mi hanno dato aiuto, forza e spinta. L’artista in quest’opera si è superato. È lui nel murales curato nei minimi dettagli e nei minimi particolari. Colgo l’occasione per ringraziare Matteo Zenardi, Federico Morabito dell’ Hobby Color e Alessandra de rose del comune di Cosenza”.

Le parole dell’artista Matteo Zenardi : “sono state raccolte più’ immagini e tra queste c’è la città di Cosenza che non a caso ha il tramonto di colore rosso. Il colore della passione, quella passione che Mario Gualtieri metteva in tutto quello che faceva. Siamo stati davvero contenti di realizzare questo murales, perché per la città di Cosenza si avvia un percorso che non si era mai avviato prima, quello di colorare la città di Cosenza portando alto i nomi della città, in questo caso come Mario che ha portato la nostra cosentinità nel mondo”.

FOTO GALLERY MARCO BELMONTE