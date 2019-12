“5 Sensi di Marcia”, alla scoperta delle chiese e dei presepi più significativi della città

Novità del Natale 2019 è il presepe nella Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano, a cura dell’Ordine di Malta – corpo italiano di soccorso Cosenza

COSENZA – Avrà una caratterizzazione prettamente legata al Natale il consueto itinerario di trekking urbano che l’Assessorato al turismo di Palazzo dei Bruzi, guidato da Rosaria Succurro – in collaborazione con l’ Associazione Apt “Città di Cosenza” – propone per domani 28 dicembre 2019. L’appuntamento mensile si inserisce nel programma di “Buone Feste Cosentine” con lo scopo di condurre i visitatori alla scoperta della Cosenza storica, più che mai suggestiva, durante le festività natalizie. Il percorso di domani prevede il ritrovo alle 15,30 presso Piazza dei Bruzi e si svilupperà alla scoperta delle Chiese e dei presepi più significativi della città. Prima tappa del trekking sarà la Chiesa di San Francesco di Paola con il suo presepe artistico e poi ancora la storica Chiesa di San Gaetano nella quale si potranno apprezzare, nel suggestivo allestimento della natività, i pastori degli anni ’50 fatti in gesso e dipinti a mano sotto la guida del parroco storico don Luigi Maletta.

Successivamente, attraversando i vicoli nel cuore del centro storico si raggiungerà la Chiesa di San Francesco d'Assisi e, dopo aver apprezzato la Cappella barocca dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, visiteremo il presepe più grande della città: alla descrizione sarà presente l'autore e ideatore Mario Parise. Lasciata piazza M. Berardi ci trasferiremo su corso Telesio per visitare la ricca mostra di presepi ospitata nello spazio espositivo del Museo delle Arti e dei Mestieri e a cura dell'Associazione italiana "Amici del Presepio": l'esposizione raccoglie le creazioni di 60 artisti provenienti da tutta la provincia di Cosenza, ma anche da Basilicata e Campania. Ultima tappa del percorso sarà il Castello Svevo (è previsto il servizio navetta con partenza da piazza XV Marzo e ritorno in Piazza dei Bruzi) in cui è collocato il "Presepe di Ghiaccio": unico nel sud Italia, con le sue 13 statue di circa 2 mt, rappresenta l'innovazione artistica in grado di legare la tradizione del presepe con la modernità dei materiali e della lavorazione. Conclusione ore 20:00

PROGRAMMA:

Ritrovo ore 15.30 Piazza dei Bruzi

– Chiesa San Francesco di Paola, visita presepe artistico

– Chiesa di San Gaetano, visita presepe artistico

– Chiesa San Giovanni Gerosolimitano, visita presepe

– Chiesa San Francesco D’Assisi, visita presepe artistico monumentale (incontro con l’autore)

– Corso Telesio – Mam (Museo delle Arti e dei Mestieri) visita alla mostra presepistica

– Piazza XV Marzo (servizio navetta per raggiungere il Castello)

– Castello Svevo, mostra Presepe di ghiaccio (contributo € 2.00) e servizio navetta dal Castello a Piazza dei Bruzi.

Conclusione ore 20.00