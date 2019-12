Cosenza: il Natale senza stipendi per gli addetti alle pulizie di diversi enti pubblici

Il problema riguarda i lavoratori che operano negli appalti esternalizzati dell’Asp, Equitalia, Agenzia delle Entrate, Provincia e Regione

COSENZA – Senza stipendio i lavoratori che operano negli appalti esternalizzati di pulizie di statali e parastatali. Punto Servizi soc.coop che ha il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici ASP di Cosenza e provincia, secondo quanto denunciano i sindacati, ha retribuito il mese di novembre a quasi tutti i lavoratori, tranne quelli aderenti alla Cgil. «Tutto ciò – ha spiegato Annalisa Assunto segretario della Filcams Cgil di Cosenza – perché i lavoratori hanno rivendicato la tredicesima dell’anno 2018 non ancora retribuita e la puntualità del salario corrente».

Il sindacato fa sapere che da 5 anni si cercano soluzioni di stabilità, perché la cooperativa paga a singhiozzi, adducendo come motivazione il ritardo dell’incasso del dovuto da parte dell’ente. Questo problema, spiega la rappresentante sindacale, comprende diversi lavoratori che lavorano nel settore delle pulizie, nonostante operino in uffici statali. «Il vero dramma è che la Punto Servizi è in buona compagnia con la G.L.H s.r.l (ex Gareri Ambientali Servizi ndr) – ha specificato Annalisa Assunto – anche in questo caso i lavoratori, che operano negli appalti di pulizie degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, non potranno comprare neppure un panettone, così come i lavoratori della Siarc S.p.a che operano nelle mense scolastiche o ancora i dipendenti della Puliservices s.r.l, impiegati negli uffici della Provincia, della Regione e di Equitalia.

A gennaio si attiveranno mobilitazioni ad oltranza ed auspichiamo che a quei pochi eroi si affianchino altri lavoratori, la dignità non ha prezzo».