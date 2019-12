QuiCosenza vi augura Buon Natale e presenta la ricetta stellata dello chef Michele Rizzo

Abbiamo scelto un modo originale per fare a voi, lettori di QuiCosenza, i nostri più sinceri auguri di buon Natale. La ricetta “Salsiccia di crostacei dello Ionio, con patate silane allo zafferano e scorza di limone di Rocca Imperiale”

COSENZA – Dici ‘Natale’ e pensi famiglia, tavola e tombola. È questa la festa per antonomasia che trova la sua massima espressione attorno alla tavola, dove si ritrovano familiari e amici per condividere insieme piatti prelibati, buon vino e aria di festa. A queste latitudini poi, il Natale è una cosa seria. Massaie che da giorni si ingegnano per preparare pietanze di ogni tipo – 13 portate di pesce per la vigilia e piatti prelibati di carne per il pranzo del 25 – migliaia di persone che si affannano alla ricerca del regalo giusto, pensieri che riempiano di gioia soprattutto i bimbi, e immancabili in ogni casa, albero e presepi. Per sentirci partecipi al vostro Natale, e ringraziarvi per essere nostri assidui lettori, abbiamo pensato di realizzare un video per proporvi un’idea gourmet per stupire i vostri ospiti. In collaborazione con lo chef Michele Rizzo del ristorante Agorà di Rende, suggeriamo “Salsiccia di crostacei dello ionio, con patate silane allo zafferano e scorza di limone di Rocca Imperiale”.

Vi auguriamo un sereno Natale e, ovviamente, aspettiamo i vostri commenti e le foto del piatto da voi replicato.

La redazione

LA VIDEORICETTA

“Salsiccia di crostacei dello Ionio, con patate silane allo zafferano e scorza di limone di Rocca Imperiale”

Ingredienti per 4 persone

600gr. Di crostacei misti da sgusciare

4 patate grosse

Zafferano q.b

Patata viola essiccata

Limone di Rocca Imperiale

Per la salsa

Cipolla q. b

Sedano q. b

Pomodorini q.b

Carapaci e teste

Preparazione. Frullare i crostacei misti fino ad ottenere una crema. Realizzare delle piccole salsicce con l’aiuto della pellicola alimentare, bucherellare il composto per far fuoriuscire l’aria e cuocere a vapore per 5/6 minuti. Per la salsa: riporre su una teglia carapaci, teste, sedano, cipolla e pomodorini. Tostare in forno a 150gradi per 10 minuti, poi cuocere sul fuoco per 30 minuti, frullare, filtrare e ridurre. Intanto, cuocere le patate al vapore con lo zafferano per 30 minuti a 95 gradi. Infine, assemblare il piatto riponendo le patate alla base, sopra la salsiccia di crostacei, irrorare di salsa, aggiungere il basilico, la patata viola ( precedentemente bollita, congelata e triturata) e grattugiare su tutto il limone il limone di Rocca Imperiale.

Il consiglio dello chef: accompagnare con un Pecorello in purezza Baronè della cantina Magna Graecia