Cosenza: lite al mercato di via Asmara. Camion perde il controllo, un ferito

Sarebbe stata una lite tra due venditori avvenuta al mercato di via Asmara a determinare l’incidente. Il conducente del camion, sceso dal mezzo per risolvere l’alterco, non avrebbe inserito il freno a mano

COSENZA – E’ accaduto questa mattina a Cosenza, al mercato agroalimentare di via Asmara in queste ore molto frequentato visti gli acquisti per il Natale. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stata una lite per motivi legati pare, alle operazioni di carico e scarico merci e ad una postazione ‘fuori misura’ all’interno del mercato segnalata da diverso tempo alla polizia municipale di Cosenza che avrebbe reso difficile la manovra del mezzo. La lite ha visto protagonisti i proprietari del banco e l’autista del camion che sarebbe stato costretto a scendere dal mezzo e, nella concitazione non sarebbe riuscito ad inserire il freno a mano.

Il camion senza controllo è andato così ad impattare contro parte della cancellata che delimita l’area mercatale danneggiandola. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Il proprietario del mezzo è rimasto ferito seppure lievemente ed è stato portato in ospedale, ma la dinamica e l’accertamento dei fatti è al vaglio dei carabinieri.