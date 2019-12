Il maltempo ha impegnato i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza per tutta la giornata di ieri. Oggi è prevista ancora pioggia e vento forte

COSENZA – Sono stati tantissimi ieri gli interventi che si sono susseguiti senza sosta tenendo impegnate le squadre di soccorso dei vigili del fuoco di Cosenza in tutta la provincia. A Montalto, a causa del forte, vento un albero è precipitato al suolo travolgendo un’autovettura parcheggiata, fortunatamente, all’interno e nelle vicinanze dell’autovettura non vi era nessuno.

A Settimo di Montalto, sempre a causa delle avverse condizioni meteorologiche, un albero si è sradicato rimanendo appoggiato contro una tettoia, per rimuovere il pericolo è stato necessario l’intervento dell’autoscala. Sulla SS 107, in località Arcavacata di Rende, una grossa quercia, a causa del forte vento, è precipitata al suolo ostruendo completamente la statale.

Fortunatamente, al momento del crollo dell’albero, non vi erano autovetture in transito nel pezzo di strada interessato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la Polizia Municipale di Rende e l’ANAS per gestire la viabilità alternativa per il tempo necessario alla rimozione del ingombro stradale.