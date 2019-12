VIDEO – Vento, danni ovunque e super lavoro dei vigili del fuoco. Non uscite di casa

Si susseguono gli interventi dei vigili del fuoco in città e nel circondario per le tante segnalazioni da parte dei cittadini: alberi caduti, cartelloni divelti o, come accaduto su via Popilia, per alcuni pezzi di intonaco caduti da un palazzo

.

COSENZA – Alberi crollati sulle strade ma anche su alcune macchine parcheggiate, pali della luce e della segnaletica divelti ma anche cartelloni e lamiere che si staccano come accaduto a Rende ma sopratutto a Rogliano dove un enorme pezzo di lamiera ha quasi distrutto un’auto nella quale per fortuna non c’era nessuno. Ed ancora grossi pezzi di intonaco che si sono staccati da una palazzina di via Popilia e finiti in parte su alcune auto e in parte sulla Statale 107. Non da tregua il fortissimo vento e le raffiche ad oltre 100 Km/h che dalle prime luci dell’alba sta provocando danni e diversi problemi in città e in tutta la provincia.

Ricordiamo che fino alla mezzanotte di oggi è in vigore l’allerta arancione, per questo tutte le amministrazioni comunali invitano i cittadini a rimanere in casa, evitando di uscire o mettersi in macchina solo se non strettamente necessario. Con i danni provocati dal vento, super lavoro dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza impegnati in decine di interventi sia nella città di Cosenza che nel circondario. Il maltempo ha causato moltissime richieste di intervento, il Comando ha rafforzato le squadre di soccorso per far fronte alle richieste dei cittadini.