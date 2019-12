(FOTO-VIDEO) Vento a 100 Km/h, danni al cantiere di Corso Mazzini, paura a Bisignano

Le fortissime raffiche di vento hanno provocato anche la caduta di un albero su viale Parco. Danni e disagi su tutto il cosentino. Situazione critica a Bisignano dove l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a rimanere in casa

.

COSENZA – Il fortissimo vento che sta spazzando buona parte del versante tirrenico cosentino (con raffiche superiori anche ai 95 Km/h) sta inevitabilmente creando non pochi problemi a Cosenza, ma anche nell’hinterland e nei paesi vicini. Partiamo dalla città dove a causa delle violente raffiche le transenne che delimitano l’area del cantiere alla fine di Corso Mazzini, sono state letteralmente sradicate e scaraventate a terra creando più di un pericolo. Stessa cosa è accaduta su Viale Parco alle reti e alle transenne che in questo caso delimitano i lavori del “Parco Benessere” . Problemi alla viabilità anche per un albero crollato sulla strada proprio su viale Parco nei pressi della chiesa di Cristo Re ma anche a Vagliolise. Disagi creati anche dai sacchi di spazzatura che a causa del vento, sono stati sparsi per le strade e lungo i marciapiedi.

Un commerciante “grazie per averci rovinato il Natale”

Ai danni del vento si aggiungono quelli per il perdurare dei lavori che stanno creando difficoltà ai commercianti della zona prigionieri nel cantiere a Corso Mazzini “eccoci arrivati al 22 Dicembre, nulla da dire, semplicemente grazie. Grazie per averci rovinato il Natale – si sfoga un commerciante – la situazione è questa già da mesi, ma con il maltempo è notevolmente precipitata. C’era da aspettarselo, certo, era la nostra più grande paura, strada chiusa da marzo, lavori che iniziano e poi vengono puntualmente interrotti, ecco il primo tratto di corso Mazzini nella sua massima bellezza. Chi potrebbe mai venire a fare regali da noi con una strada impraticabile, non sicura, traballante?? Questa piazza doveva essere pronta già da mesi… Ci rendiamo conto che questo è il periodo dell’anno dove si dovrebbe lavorare di più? Chi ci ripaga del danno economico subito? Sicuramente nessuno, qui a pagarne le conseguenze saremo come sempre noi commercianti, che la mattina ci svegliamo per aprire i nostri negozi, ecco lo scenario, ecco il nostro Natale. Chiediamo al Sindaco di intervenire immediatamente sul posto, per quanto possibile, perché noi così non possiamo neanche aprire le nostre attività commerciali”.

Paura a Bisignano per la caduta di un grosso albero

Attimi di paura a Bisignano per la caduta di un grosso albero sulla strada. L’Amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza e a non uscire per strada “Viste le condizioni meteo, che permangono critiche, si invita tutta la cittadinanza a NON uscire dalle abitazioni – si legge nella nota del Comune di Bisignano – La viabilità risulta essere fortemente compromessa da cadute di alberi, fenomeni franosi e allagamenti su tutto il territorio comunale. Viste le numerose segnalazioni, stiamo cercando di intervenire sulle situazioni più gravi, nonostante le avversità e i limitati mezzi a nostra disposizione. Invitiamo tutti a non sottovalutare la criticità del meteo odierno e a prevenire qualsiasi situazione di rischio per l’incolumità”.