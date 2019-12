Regionali, Santelli: “Serve una forte scossa per avviare la ripresa”

Inizia la campagna elettorale della Santelli, candidata a presidente della Regione Calabria per il centrodestra

COSENZA – Dopo giorni di silenzi e attese, inizia la campagna elettorale di Jole Santelli, candidata a presidente della Regione Calabria per il centrodestra. “La Calabria – dichiara l’ex vicesindaco di Cosenza – è all’ultimo posto in tutte le classifiche che monitorano lo sviluppo e la crescita. Serve una forte scossa per iniziare il cammino di ripresa”.”Non è tempo di miracoli – prosegue – ma di buongoverno e di un impegno corale che utilizzi al meglio ogni risorsa per dare fiducia e slancio alle imprese. Dobbiamo aprire le porte a nuovi investimenti e riscrivere la narrazione delle vocazioni naturali di una regione che dovrebbe vivere di turismo e agricoltura. C’è uno spirito di non rassegnazione che proviene dalle nuove generazioni e intorno a questo bisogna edificare un new deal. La sinistra non ha saputo leggere i bisogni del territorio e oggi ci ritroviamo con un apparato istituzionale ingessato e senza prospettive”. “Ridare entusiasmo a imprenditori e famiglie – conclude Jole Santelli – sarà il primo compito per noi e dovrà essere un punto di partenza per rideterminare l’agenda delle priorità”.