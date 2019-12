Cosenza: lascia l’auto in seconda fila e crea il caos, arrestato per resistenza agli agenti

I poliziotti sono intervenuti dopo diverse segnalazioni. Il giovane imprenditore è stato arrestato per aver aggredito gli agenti intervenuti per multarlo

COSENZA – Aveva lasciato la sua auto in seconda fila, M.G. di 25 anni, giovane imprenditore della città, e quando i poliziotti lo stavano multando lui li avrebbe aggrediti. Per questo motivo gli agenti della Questura di Cosenza lo hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane aveva parcheggiato l’auto in sosta vietata, in una zona centrale della città, proprio davanti ai locali della ‘movida cosentina’ e ovviamente la sua auto, ostruiva la circolazione. Quando è intervenuto il personale della Squadra Volante dopo diverse segnalazioni arrivate precedentemente al 113, il transito sull’arteria stradale dove il ragazzo aveva posteggiato era decisamente ‘congestionato’.

Dopo alcuni minuti, quando nessuno si sarebbe avvicinato al veicolo che creava intralcio, i poliziotti hanno iniziato a redigere il verbale e ad attivare le azioni per rimuovere l’auto. In quel momento si è avvicinato il giovane proprietario del mezzo che, senza neanche ascoltare le richieste dei poliziotti, ha iniziato ad inveire contro di loro. Inoltre, alla richiesta di mostrare i documenti, li ha aggrediti per poi tentare di allontanarsi. M.G. è stato così arrestato e il suo arresto convalidato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per rifiuto di declinare le proprie generalità.