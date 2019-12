Cosenza, trovati i fondi per garantire fino a fine anno mense e trasporto degli alunni

L’Assise ha approvato la variazione di bilancio e autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva della somma di 80 mila euro per garantire la spesa dell’assistenza scolastica e il trasporto degli alunni e 100mila euro fino al termine dell’anno, per il servizio mensa e refezioni

COSENZA – Il Consiglio comunale ha approvato le variazioni di bilancio e la ricognizione periodica delle partecipate, prendendo atto anche della comunicazione di avvenuto prelevamento dal fondo di riserva, per assicurare fino alla fine dell’anno in corso la spesa per l’assistenza scolastica (con specifico riferimento al trasporto degli alunni) e il funzionamento del servizio mensa e refezioni. Al momento dell’appello da parte del segretario generale del Comune, Alfonso Rende, erano presenti 17 consiglieri. Assente il sindaco.

Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, il segretario generale ha dato lettura in aula della deliberazione di giunta n.142 del 28 novembre scorso con la quale è stato autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva della somma di 80 mila euro per garantire la spesa dell’assistenza scolastica, fino alla fine dell’anno, con specifico riferimento al trasporto degli alunni, e della somma di 100 mila euro per assicurare, sempre fino al termine dell’anno in corso, il servizio mensa e refezioni scolastiche.

Al momento della ratifica della delibera inerente la “variazione al Bilancio di Previsione 2019 – 2021 – annualità 2019, i consiglieri di opposizione Enrico Morcavallo, Bianca Rende, Anna Fabiano e Francesca Cassano hanno abbandonato l’aula. La seduta è proseguita con la lettura, da parte del segretario generale, della motivazione della variazione di bilancio deliberata dalla Giunta riguardante l’esigenza di dover garantire la notifica dei verbali di violazione alle norme del codice della strada elevati dalla Polizia Municipale e, quindi, di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative al rimborso delle spese di notifica alla società affidataria del servizio, al fine di garantire entrate all’Ente. La ratifica alla delibera di giunta è stata poi votata dal Consiglio all’unanimità dei presenti. Si è poi passati alla lettura, sempre da parte del segretario generale, del deliberato della proposta sottoposta direttamente all’approvazione del Consiglio comunale riguardante la specifica variazione al bilancio di previsione derivante dall’esigenza di dover garantire la copertura finanziaria relativa al Censimento Permanente della Popolazione per l’anno 2019, a seguito dell’incamero di 16 mila 707 euro, effettuato dall’Istat.

Il Consiglio ha, infine, approvato all’unanimità dei presenti, anche la ricognizione periodica delle società partecipate. Un adempimento che prevede che entro il 31 dicembre le amministrazioni pubbliche effettuino con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Il Piano presentato dal dirigente competente, ha previsto il mantenimento sia di Amaco SPA che della ASMC s.r.l., partecipata indirettamente dal Comune. In assenza di questo adempimento – ha spiegato il segretario generale – il Comune sarebbe potuto incorrere in una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 5 mila e un massimo di 500 mila euro.