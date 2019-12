Lavori rete idrica, oggi l’ultimo lotto di via Popilia resta senz’acqua

Erogazione temporaneamente sospesa nella zona Nord di via Popilia dalle 9 fino a fine lavori

COSENZA – Il settore Infrastrutture del Comune di Cosenza comunica che per consentire i lavori di riefficientamento della rete idrica cittadina, dalle ore 9 di oggi e fino all’ultimazione dei lavori, si renderà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica nella zona Nord di Via Popilia (ultimo lotto). La sospensione si verificherà per la necessaria chiusura di una saracinesca di erogazione per il tempo necessario all’effettuazione di un collegamento.