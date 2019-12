Occhiuto: “Campagna di strumentalizzazione per creare falsi allarmismi”

“Abbiamo sempre avuto tutte le capacità per fronteggiare le emergenze” spiega Occhiuto in una dichiarazione ma, riferendosi all’emergenza rifiuti e frane, non dipendono dall’Amministrazione comunale

COSENZA – “E’ in atto una campagna di strumentalizzazione, finalizzata a creare allarmismi e ad indebolire l’azione dell’Amministrazione comunale che, invece, ha sempre fronteggiato a testa alta le emergenze sapendo come affrontarle e risolverle”.

Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto stigmatizza il clima creatosi attorno ad alcune emergenze che stanno riguardando la città, a cominciare dall’emergenza rifiuti: “Le emergenze che stanno affiorando in questo periodo – sostiene Occhiuto – non dipendono dall’Amministrazione comunale. Basti pensare all’emergenza rifiuti causata dal blocco dei conferimenti o alle frane di questi ultimi giorni nella zona di Portapiana”.

“L’Amministrazione comunale ha sempre dimostrato la capacità di fronteggiare ogni genere di emergenza – sottolinea il sindaco – e, nello stesso tempo, ha continuato a pensare al futuro della città, alla sua vita e alla sua bellezza, attuando una politica di nuovi interventi e realizzazioni con una incisiva programmazione della crescita futura di Cosenza”.

“Quanto al pagamento delle tredicesime e degli stipendi ai dipendenti comunali e ai lavoratori delle cooperative, il problema non c’è e le notizie che provengono dalla Banca vanno proprio in questa direzione”. “D’altra parte, come sindaco della città – prosegue ancora il sindaco – ci ho sempre messo la faccia, avendo incontrato già da tempo i dipendenti comunali e gli operatori delle cooperative e rassicurandoli. Ecco perché è oltremodo strano che il Comune di Cosenza, che è in regola con i pagamenti, venga fatto oggetto di strumentalizzazioni che mirano solo e soltanto ad oscurare e denigrare quanto di buono l’Amministrazione comunale è stata capace di fare sinora per il bene della città. Ed è estremamente triste constatare che qualcuno immagini persino di spargere i rifiuti sulle strade”