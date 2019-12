La Piattaforma “pagare le tredicesime ai dipendenti o non parteciperemo al consiglio”

I consiglieri comunali aderenti alla Piattaforma fanno sapere che non prenderanno parte al Consiglio di domani, qualora non venissero pagate le tredicesime ai dipendenti

COSENZA – Sulla situazione dei dipendenti del Comune di Cosenza che non hanno ancora ricevuto la tredicesima mensilità, intervengono i consiglieri comunali aderenti alla Piattaforma. “Appare del tutto paradossale – scrivono in una nota i consiglieri della Piattaforma – come la Banca che gestisce la tesoreria del Comune di Cosenza possa decidere quale siano i creditori privilegiati di un comune che, in dissesto, aspetta l’arrivo dei commissari inviati dal MEF. Infatti, se è vero che il Comune di Cosenza ha un debito di 19 milioni di euro nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti, è anche vero che questo debito deve essere trattato come tutti gli altri debiti che lo stesso comune ha contratto negli anni e che quindi in virtù del dissesto dichiarato, deve essere gestito dalla commissione che si insedierà da qui a qualche settimana”.

“Per tale effetto – si legge ancora nella nota – la Banca deve immediatamente liquidare gli stipendi dei dipendenti comunali che vantano intanto la tredicesima mensilità e da qui a qualche giorno quella del mese di dicembre.

Stessa cosa vale per gli stipendi delle cooperative sociali anch’esse in arretrato. Bene ha fatto il dirigente Agostino Rosselli a diffidare l’istituto bancario stesso e la CDP in modo da svincolare nel più breve tempo possibile le somme necessarie a dare respiro a chi, nella nostra città, spesso monoreddito si trova ad affrontare difficoltà economiche immense. Naturalmente – se entro domattina non saranno pagati gli stipendi, per solidarietà non prenderemo parte al consiglio comunale già fissato”.

L’assemblea di Palazzo dei Bruzi tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 9,30 e sarà chiamata a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della precedente seduta consiliare del 25 novembre 2019.

2) Comunicazione di avvenuto prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del D.lgs. nr . 267/2000 e ss.mm”.

3) Ratifica della deliberazione di Giunta nr. 144 del 29 novembre 2019, recante: “variazione al Bilancio di Previsione 2019 – 2021 – annualità 2019 (art. 175, comma 4 e 5-bis lett.d) del TUEL – D.lgs. nr . 267/2000 e ss.mm.)”.

4) Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019 (art. 175 – comma 3, lett.a), del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm).

5) Approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti.

6) Discussione sulla situazione di allarme sociale e insicurezza nella zona dell’Autostazione a Cosenza ed individuazione di misure di controllo del territorio e contrasto del fenomeno che allarma cittadini e viaggiatori (su richiesta dei Consiglieri Rende ed altri – prot. n. 5196/SG del 30/09/2019).

L’eventuale seduta di seconda convocazione è prevista per venerdì 20 dicembre, alle ore 10,30.