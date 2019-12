FOTO – Rifiuti, la durissima protesta nel centro storico. Spazzatura riversata in strada

Centro storico in tilt per la protesta dei residenti che hanno rovesciato per strada tutti i rifiuti accumulati nelle ultime settimane “la situazione è invivibile, tra topi e una puzza insopportabile”

COSENZA – Dal quartiere Massa allo Spirito Santo, da Lungo Crati a Piazza Piccola. I cittadini del centro storico, esasperati dalla situazione rifiuti, sono scesi per le vie del centro ed hanno attuato una protesta a dir poco eclatante, rovesciando per le strade i cumuli di immondizia che da settimane hanno invaso il centro storico di Cosenza. Di fatto la circolazione è completamente bloccata in diverse zone del quartiere vecchio: alla Massa, Lungo Crati, Piazza piccola, la Garruba e il Ponte dei Pignatari che si collega a Corso Plebiscito. Sul posto è arrivata la polizia e la Municipale di Cosenza, mentre alcune squadre di Ecologia Oggi stanno arrivando per liberare le strade e rimuovere i rifiuti.

Già ieri pomeriggio su Corso Telesio, dove alcuni vicoli erano totalmente ostruiti dai cumuli di immondizia, si era registrata una protesta simile con i sacchetti rovesciati sulla strada. I residenti chiedono a gran voce che anche nel quartiere vecchio, così come accade per Corso Mazzini e altre vie della città, si raccolgano i rifiuti e si metta fine ad una situazione diventata insopportabile.