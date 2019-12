Cosenza, Piazza Zaleuco da Locri sommersa dai rifiuti. I residenti “situazione insostenibile”

Cumuli di immondizia e sporcizia hanno letteralmente invaso il quartiere di Cosenza trasformato in una gigantesca pattumiera. Gli incivili che ne approfittano per abbandonare altri sacchi, mentre topi, gatti e cani randagi fanno incetta della spazzatura.

.

COSENZA – I residenti Piazza Zaleuco da Locri, quartiere di Cosenza che si trova a due passi da Via degli Stadi e dallo Stadio San Vito Marulla, alle spalle della chiesa di San Pietro Martire, hanno contattato la nostra redazione inviando queste immagini che testimoniano come la situazione rifiuti, anche in questa zona della città, sia diventata insostenibile oltre che pericolosa. Cumuli e cumuli di spazzatura abbandonati per strada che oramai “fermentano” da diverse settimane e stanno letteralmente sommergendo il quartiere tra l’odore nauseabondo, gli incivili che approfittano della situazione per “rimpinguare” l’enorme distesa di monnezza, abbandonando di tutto, e il problema degli animali (topi e cani randagi) che la notte banchettano tra le buste acuendo ancora di più una situazione già problematica.

“È una situazione insostenibile e siamo stanchi – ha commentato una signora – tra un pò non riusciremo nemmeno ad uscire di casa. Sono settimane che non si vede nessuno e qui c’è uno schifo. Siamo invasi da cani randagi e dai topi e la strada è piena di rifiuti con una puzza insopportabile. È un disastro e in molti ne approfittano per venire qui con le loro auto e riversare altri rifiuti. Oltre alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti serve una disinfestazione”.