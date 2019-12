Lavoratori delle Cooperative di tipo B occupano il Comune di Cosenza

“Il sindaco se ha un briciolo di dignità dovrebbe dimettersi e far entrare i commissari”

COSENZA – Gli operai delle cooperative di tipo B che si occupano di verde pubblico, manutenzione, cimitero e canile, questa mattina hanno occupato il Salone di Rappresentanza del Comune di Cosenza. Il motivo dell’occupazione “sono i mancati stipendi di novembre, – hanno dichiarato i lavoratori – con dicembre che ormai sta maturando e nessun versamento. Domani alle 9.30 in occasione del consiglio comunale protesteranno anche i dipendenti comunali e altri lavoratori per la medesima problematica. La situazione per noi operai è di estrema gravità. Non ci sono soldi. Il sindaco se ha un briciolo di dignità dovrebbe dimettersi e far entrare i commissari.”

Seguono aggiornamenti