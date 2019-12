“‘A ‘ntisa: nei luoghi, nei suoni”: viaggio nell’arte accompagnati dalla musica

Domani ai BoCs Art Museum presso il Chiostro di San Domenico. Alla fine della visita verrà inaugurata GAIA Galleria Arte Indipendente Autogestita, nel centro storico di Cosenza

COSENZA – Quando si parla di musica è arduo non pensare al filo conduttore che la lega all’arte. A qualsiasi tipo di arte, la musica ne è profondamente legata. “Come suona la nostra città? Come vivere l’arte attraverso la musica?”. Queste le domande che si sono posti in molti e a rispondere sarà l’appuntamento di domani, alle ore 16 ai BoCs Art Museum presso il Chiostro di San Domenico. Così come ci ha raccontato la guida turistica Carmela Bilotto – Calabria Tour Guide ai microfoni di Rlb RadioAttiva, “A ‘ntisa: nei luoghi, nei suoni” (questo il nome dell’iniziativa) non è altro che una visita guidata esperienziale per tutti gli Spotify lovers e non solo, con la playlist scelta da Dj Kerò.

ASCOLTA L’INTERVISTA

Per gli appassionati di musica un’esperienza inedita per ascoltare i pezzi selezionati da uno dei più noti e bravi Dj di Cosenza e nello stesso tempo per gli appassionati di opere d’arte, un’esperienza che raddoppia il piacere dei sensi: a quello visivo si aggiunge l’udito.

Alla fine della visita, inoltre, verrà inaugurata GAIA Galleria Arte Indipendente Autogestita, nella città vecchia in via Galeazzo di Tarsia numero 22, di fronte Piazza Piccola (ex Piazzetta dei Pesci), lungo Corso Telesio. Una galleria d’arte, indipendente e autogestita, nel cuore del centro storico di Cosenza, all’interno dello storico e bellissimo Palazzo Cosentini. Nuovi spazi che, nel corso dei prossimi mesi, ospiteranno mostre, installazioni e progetti artistici di ogni tipo, il tutto all’insegna della più totale contaminazione.

GAIA sarà inaugurata con 4 diversi progetti artistici: