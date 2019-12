Rubati i regali dell’Abio, erano per i bambini di Oncologia Pediatrica

Un gesto ignobile quello denunciato attraverso la pagina Facebook dall’Abio, l’associazione Bambini in ospedale. Sono stati rubati i regali per i bimbi del reparto di oncologia.

COSENZA – “Su questa pagina, da sempre, abbiamo scelto di raccontare cose belle perché siamo convinti che non ci sia cosa più Bella del Volontariato, del mettersi al servizio degli altri senza aspettarsi nulla in cambio”. Ma questa volta, sulla pagina Facebook dell’Abio appare un post che racconta di un episodio ignobile: “gli armadietti all’interno del forum delle associazioni, in ospedale, sono stati forzati e quello contenente i regali di Natale, destinati ai ragazzi ricoverati in Oncologia Pediatrica, è stato completamente svuotato”.

“Avevamo scelto con cura, incartato e pensato ad ogni bambino – scrive l’Abio – in attesa della festa di Natale di venerdì mattina…invece ci rimane solo tanta rabbia e delusione. Certo è che, per niente al mondo, ci perderemmo gli occhi stupiti e i sorrisi sinceri dei bambini che venerdì incontreranno Babbo Natale in ospedale..i nostri instancabili volontari, proprio come veri folletti, hanno già provveduto a preparare tanti nuovi regali…e venerdì 20 dicembre faremo una festa di Natale strepitosa”.