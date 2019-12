“Cosenza vecchia non è un immondezzaio”. Cittadini per protesta bloccano corso Telesio

Corso Telesio bloccato dai sacchetti di immondizia riversati in strada dai residenti per protesta. “non siamo cittadini di seconda serie”

COSENZA – Un gruppo di cittadini residenti nella città vecchia hanno bloccato il transito veicolare su corso Telesio, riversando nel centro strada tutti i sacchetti di immondizia accumulati in questi giorni nei vicoli, per ottenere attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Dopo poco meno di un’ora è arrivata sul posto una squadra di Ecologia Oggi a ripulire la zona.

“Questo è l’unico modo per avere attenzione – ha dichiarato alla nostra redazione Roberto leader di Cosenza Vecchia 1989 – è paradossale, ma dopo aver bloccato il traffico sono arrivati subito gli operai a ripulire la zona. Qui ci vivono persone, anziani e bambini, e meritiamo lo stesso trattamento degli altri cittadini di questa città. Non è possibile pulire solo corso Mazzini e lasciare il resto della città tra i rifiuti, poi è ancora più impensabile che l’ultimo quartiere ad essere preso in considerazione sia proprio il nostro. Se per farci rispettare dobbiamo mettere in atto azioni del genere vorrà dire che lo faremo, perché noi non siamo cittadini di seconda classe”.