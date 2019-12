Cosenza, luminarie e albero di Natale solo grazie agli imprenditori

COSENZA – In queste ore sta terminando l’allestimento delle luminarie su corso Mazzini, dove campeggia – come da tradizione – anche un grande albero di Natale. Tanti cittadini si staranno chiedendo come è stato possibile realizzare il tutto, nonostante la dichiarazione di dissesto. La risposta è semplice: il sindaco e l’assessore Pastore hanno chiesto aiuto ad alcuni imprenditori locali, che mossi a compassione, guidati da un sano spirito natalizio, hanno reso meno buio il Natale del cosentini.

Di seguito la nota di ringraziamento dell’amministrazione bruzia agli imprenditori. “Quello di quest’anno – ha sottolineato Loredana Pastore in una dichiarazione – è, come sappiamo, un Natale all’insegna della sobrietà per la particolare contingenza che sta vivendo il Comune a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario che ha investito l’Ente- ma abbiamo ritenuto più che giusto che la magia del Natale – per evocare lo slogan che campeggia quest’anno sui manifesti e sulle locandine di “Buone feste cosentine” – non si interrompesse. Ed è per questo, per onorare la festa più importante dell’anno e che rappresenta uno dei momenti di maggior letizia, soprattutto per i bambini, che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Occhiuto ha chiesto il supporto ad alcuni imprenditori del territorio che hanno prodotto ogni sforzo possibile per assicurare che la tradizionale atmosfera del Natale fosse ben percepita. La risposta che abbiamo ricevuto – prosegue l’assessore Pastore – è stata encomiabile ed è la dimostrazione che esiste sul territorio una imprenditoria virtuosa che non si fa da parte e che è, invece, disposta a prendersi cura della città, accanto alle istituzioni, specie in un momento così importante come è quello del Natale. Un vero e proprio atto d’amore per Cosenza che ci ha consentito di realizzare le luci d’artista su Corso Mazzini e di allestire ed illuminare il grande albero di Natale (donato da Enrico ed Edmondo Quintieri) collocato, come è tradizione, nel tratto di isola pedonale compreso tra Piazza Kennedy e Piazza Bilotti. Un Natale a costo zero – afferma ancora Loredana Pastore – grazie alla sensibilità di chi vuole veramente bene alla città”.

L’assessore Pastore ha, infine, rivolto un ringraziamento anche alla Fondazione Carical per l’allestimento delle luminarie di Corso Telesio. “A completare il quadro – ha concluso Pastore – c’è anche la ruota panoramica di 40 metri collocata in piazza dei Bruzi e che rappresenta un momento ludico ulteriore che consentirà a tutti momenti di sano divertimento”.