Stazione Vaglio Lise, Faisa Confail: “riaprire la sala d’aspetto”

La Faisa Confail ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di pendolari e viaggiatori che quotidianamente utilizzano la Stazione di Vaglio lise delle Ferrovie della Calabria

COSENZA – Aprire la sala d’aspetto, chiusa da diverso tempo, alla stazione ferroviaria di Vaglio Lise. E’ quanto chiede il sindacato Faisa Confail su segnalazione di tanti pendolare: “Riteniamo opportuno e corretto rendere subito agibile la struttura. Sembra che l’impianto sia in ottime condizioni e non ci sarebbero da effettuare lavori di ristrutturazione ma solo pulizia interna. Tale richiesta non porterebbe spese economiche all’azienda, in quanto le aperture e le chiusure degli impianti vengono svolte da un’Istituto di Vigilanza, quindi automaticamente potranno aprire e chiudere la sala d’aspetto”.

“Crediamo sia assolutamente essenziale, offrire da subito – spiega il sindacato – questo comfort ai viaggiatori nell’attesa del treno interessato, soprattutto allo stato attuale di temperature invernali. Siamo ottimisti della risoluzione di questa problematica, in quanto crediamo nel buon senso della Dirigenza delle Ferrovie della Calabria, che si impegna sempre ad apportare miglioramenti al confort dei viaggiatori.Attendiamo dunque riscontri positivi. Alla scadenza dalla richiesta, se non verrà risolto il problema, saremmo costretti a rivolgerci alle autorità competenti”.