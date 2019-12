Fuga di gas e frane mandano in tilt il traffico nel centro storico di Cosenza

Il traffico nel centro storico è stato particolarmente congestionato a causa di due frane e di una fuga di gas. Inoltre, al teatro Rendano era in corso una manifestazione

COSENZA — Una fuga di gas è stata segnalata in via Galeazzo di Tarsia, nel cuore del centro storico bruzio, poco distante dal teatro Rendano dove è in corso una manifestazione pubblica. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e della polizia municipale oltre ai tecnici dell’Italgas. La perdita di gas è stata riparata e non si segnalano danni a cose o persone.

Secondo quanto riferito alla nostra redazione da numerosi cittadini, l’arrivo dei vigili del fuoco sarebbe stato ritardato dal traffico stradale, particolarmente congestionato nella zona, a causa delle frane avvenute in località Portapiana e in via Paradiso (strada che costeggia la Villa Vecchia ndr), dove per consentire la messa in sicurezza della strada e la rimozione dei detriti si è resa necessaria la chiusura alla circolazione.