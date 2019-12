FOTO – Rifiuti, si prova a tornare alla normalità, ma restano i cumuli di immondizia in città

La situazione emergenziale non può risolversi nell’immediato perché tutti i comuni della provincia attendono di scaricare e dunque i mezzi sono in fila in attesa di conferire i rifiuti

COSENZA – Riprende con lentezza la raccolta dei rifiuti indifferenziati in città, che al momento ha raggiunto livelli esorbitanti specie nel centro storico. Il problema di questi giorni si deve in parte allo stato di agitazione degli operai di Ecologia Oggi, rientrata dopo il saldo di una parte delle fatture arretrate da parte di Palazzo dei Bruzi, pari a 806 mila euro e dall’altra alla chiusura della discarica di Cassano.

Al momento la discarica di Cassano, ottenuti gli adempimenti e pareri formali della Regione, ha ripreso il conferimento, ma solo fino alla trombatura della discarica. Chiaramente, la situazione emergenziale non può risolversi nell’immediato perché tutti i comuni della provincia attendono di scaricare e dunque i mezzi sono in fila in attesa di conferire i rifiuti. Considerata la situazione e il numero di comuni della Provincia, l’Ato ha disposto lo sversamento di un camion a comune, solo per Cosenza ne sono previsti tre, comunque pochi per risolvere definitivamente la situazione.

Nel frattempo il Commissario ad Acta dell’Ato 1 Ida Cozza dovrà individuare i luoghi in cui costruire l’Ecodistretto.