Cosenza, scontro su Via Negroni tra un’auto e uno scooter guidato da un giovane

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il giovane alla guida di uno scooter, finito per terra dopo lo scontro con un’auto e soccorso sul posto per qualche lieve escoriazione

COSENZA – Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato poco dopo le 13 su Via Negroni nei pressi delle scuole. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate tra loro una Mercedes Classe B guidata da un uomo e uno scooter (Vespa) alla cui guida c’era un ragazzo finito per terra a seguito dell’impatto. Il giovane ha riportato alcune contusioni e qualche escoriazione. Sul posto è arrivata un’ambulanza dell’A.V.A.S. PRESILA, una pattuglia della polizia che si sta occupando di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica e la municipale di Cosenza. Il traffico, anche in considerazione dell’uscita degli alunni dalle scuole, ha subito qualche rallentamento ed è stato dirottato su una sola corsia.