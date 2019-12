Regionali, Tansi invita alla raccolta firme: in giro con gazebo e camper

“Noi non siamo strutturati come i vecchi partiti! Per poter candidarci alla Regione Calabria dobbiamo raccogliere entro il 20 dicembre 18mila firme”

COSENZA – “Carissimi sostenitori, in questi giorni stiamo raccogliendo le firme per convalidare le nostre liste.” Così si legge in un post sulla pagina Facebook del candidato Carlo Tansi. “Noi non siamo – continua – strutturati come i vecchi partiti! Per poter candidarci alla Regione Calabria dobbiamo raccogliere entro il 20 dicembre 18.000 (diciottomila) firme. Se non ci riusciamo non potremo presentarci alle elezioni regionali e tutti i nostri sforzi saranno vani. Abbiamo bisogno di ognuno di voi vi aspettiamo!”

Ecco dove saranno oggi domenica 15 dicembre nella provincia di Cosenza per la raccolta delle firme:

Cosenza

sarà presente il camper davanti al Centro Commerciale i 2 Fiumi (nei pressi dell’insegna “Stazione Cosenza Centro) dalle 16:00 alle 20:30

Cosenza

presso la nostra segreteria sita in Via Panebianco n.684

(ultimo palazzo di colore arancione di fronte la piscina comunale) a fianco calzature De Tommaso dalle 15:00 alle 19.30

Rende

Centro Commerciale Metropolis, sarà presente gazebo presso ingresso principale dalle 12:00 alle 20.30

Castrovillari

sarà presente gazebo in via Roma dalle 9:00 alle 20:00

Altomonte

sarà presente gazebo in piazza S. Francesco fino alle 13:00