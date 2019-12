Giornata dedicata alle Persone Scomparse: le iniziative del Prefetto Paola Galeone

Il Prefetto di Cosenza Paola Galeone, ha tenuto una riunione per l’aggiornamento della Pianificazione provinciale delle persone scomparse

COSENZA – In occasione della giornata dedicata alle “Persone Scomparse”, nell’ambito dell’invito rivolto dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse del Ministero dell’Interno, ad adottare in sede locale iniziative di sensibilizzazione sul fenomeno, il Prefetto della provincia di Cosenza, Paola Galeone, ha tenuto una riunione finalizzata all’aggiornamento della Pianificazione provinciale già adottata ed alla programmazione di un futuro evento dedicato, nel quale coinvolgere anche l’Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse “Penelope”, già presente all’incontro e le Associazioni dei familiari degli anziani affetti dal morbo di Alzheimer. Tanto al fine di rafforzare la sinergia tra Enti ed Associazioni anche nell’ambito delle attività di ricerca delle persone scomparse e di supporto ai familiari. In detta campagna di sensibilizzazione, i Sindaci dei Comune della provincia sono stati invitati, quale gesto simbolico di vicinanza alle famiglie degli scomparsi ad illuminare, nell’odierna data, di colore verde “speranza” le sedi municipali o altri luoghi caratterizzanti la vita cittadina.