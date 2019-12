Aeronautica, al Rendano il concerto natalizio per il centenario della Madonna di Loreto

Nella suggestiva cornice del teatro “Alfonso Rendano”, si e’ tenuto il concerto per lo scambio degli auguri natalizi e per il centenario della beata vergine Madonna di Loreto “patrona degli aeronauti”

.

COSENZA – La “Banda della Nato – U.S. Naval Force Europe Band”, con la partecipazione del Piccolo Coro del Teatro Rendano, si è esibita, alla presenza delle principali autorità civili e militari, in un concerto celebrativo per lo scambio degli Auguri Natalizi e del Centenario della madonna di Loreto, nella incantevole cornice del Teatro “A. Rendano” di Cosenza. La serata è stata condotta dai rispettivi Direttori M° Robert Coats e M° Maria Carmela Ranieri. Il programma, che ha emozionato i numerosissimi ospiti presenti, ha visto l’esecuzione di Brani Natalizi e di Tradizione Militare.

Il concerto, è stato eseguito magistralmente da un complesso bandistico composto da 44 elementi, provenienti dalla base NATO di Napoli, e da 50 giovani coristi del Piccolo Coro. È stata una propizia occasione per rimarcare la coesione e l’unità di intenti tra l’Aeronautica Militare, le Istituzioni Locali e la cittadinanza. Favorevole occasione per sottolineare, anche, l’integrazione tra la Forza Armata e le Istituzioni presenti sul territorio, quotidianamente impegnate, con le proprie peculiarità, nel perseguimento dell’obiettivo comune “servire il Paese”.Al termine della serata, sono stati ringraziati tutti i presenti rivolgendo loro, gli auguri di un sereno Natale e di un radioso 2020 a nome di tutto il Personale del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.