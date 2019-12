Sarà inaugurato a Donnici il “Villaggio della Speranza”

Domani pomeriggio alle 18 nel salone parrocchiale di Donnici Superiore, si terrà la manifestazione di “apertura” del “Villaggio della Speranza” capace di accogliere gruppi di giovani, provenienti anche da altre aree geografiche, intenzionati a fare esperienze di fede e di vita comunitaria



COSENZA – La Comunità parrocchiale di Donnici, guidata da Don Santino Borrelli, proseguendo nelle iniziative che già da tempo sono state avviate, esprimendo il carisma dell’accoglienza, sta realizzando, nel complesso parrocchiale di Donnici Superiore un “Villaggio della Speranza” capace di accogliere gruppi di giovani, provenienti anche da altre aree geografiche, intenzionati a fare esperienze di fede e di vita comunitaria. In tale contesto è stato ammodernato un salone parrocchiale, capace di contenere oltre 100 persone comodamente sedute, per incontri comunitari, e ha arredato una casa parrocchiale, per ospitare gruppi, fino a 24/25 persone.

È solo il “primo passo” di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di un “centro” dove medici volontari potranno prestare cure a titolo assolutamente gratuito, anche specialistiche, a persone disagiate; una casa di accoglienza per donne e minori vittime di violenza di genere; una casa dove poter ospitare coniugi in crisi familiare e poterli anche seguire per la risoluzione di tutte le problematiche conseguenti; un centro di aggregazione per giovani e ragazzi. Domani pomeriggio alle 18 nel salone parrocchiale di Donnici Superiore, si terrà la manifestazione di “apertura” del “Villaggio della Speranza” con un convegno/concerto, nell’ambito del quale Don Santino, presenterà il progetto “spes nostra” e l’ing. Gianmario Coltellaro relazionerà sul tema “come accogliere per generare speranza”. Seguirà, poi, un concerto per soprano, flauto e arpa a cura di Francesca Donato, Angela Intrieri ed Emanuela De Zarlo.