Senza stipendio e tredicesima, oggi in assemblea i lavoratori di Ecologia Oggi e Calabra Maceri

COSENZA – Periodo particolarmente complicato per i dipendenti del Comune di Cosenza, i lavoratori delle coop di tipo A e B e di Ecologia Oggi, che al momento non hanno ricevuto la mensilità di dicembre e la tredicesima. I lavoratori di Ecologia Oggi avanzano anche la mensilità di novembre. Ieri è stata convocata un’audizione della Commissione consiliare permanente “Controllo e Garanzia”, alla quale ha preso parte il dirigente del settore finanziario. Alle sigle sindacali è stato comunicato che sono stati emessi i mandati per i dipendenti del Comune e per le cooperative, ma non ci sarebbero le risorse per i lavoratori di Ecologia Oggi. Stessa sorte per gli operatori ecologici di Calabra Maceri, che da ieri mattina, sono in stato d’agitazione a causa della mancata erogazione degli stipendi.

Questa mattina, i dipendenti della società che gestisce il servizio integrato di igiene urbana della città di Cosenza, si riuniranno in assemblea dalle 10 nella sede di lavoro; alla stessa ora si riuniranno pure gli operatori ecologici di Calabra Maceri, anche loro in stato d’agitazione a causa della mancata erogazione degli stipendi.