Commissariamento Pd Cosenza e Crotone, una maratona oratoria per chiedere la revoca

Il Coordinamento dei circoli organizza una maratona oratoria per oggi, mercoledì 11 dicembre alle ore 17, a Cosenza, in via Macallè (traversa Corso Mazzini, sotto la Federazione provinciale del Pd)

COSENZA – Il Coordinamento dei circoli organizza una maratona oratoria per oggi, mercoledì 11 dicembre, alle ore 17, a Cosenza, in via Macallè (traversa Corso Mazzini, sotto la Federazione provinciale del Pd) per chiedere la revoca del provvedimento illegittimo e liberticida di commissariamento delle federazioni provinciali di Crotone e Cosenza. È un ulteriore tappa promossa dagli oltre 100 segretari di circolo del Pd che avevano già indetto nelle settimane scorse l’assemblea regionale svoltasi al Teatro Comunale di Catanzaro e che si erano recati a Roma per consegnare alla segreteria nazionale del Pd, nella sede del Nazareno, la petizione sottoscritta da oltre 4.500 iscritti per la richiesta, in base alle norme previste dallo Statuto del partito, di svolgimento delle elezioni primarie per la designazione della candidatura a presidente della Giunta regionale. “Il provvedimento è di una gravità inaudita – si legge in una nota – non ci sono precedenti nelle esperienze del partito democratico e nella storia delle formazioni politiche che diedero vita al Pd. È inquietante dover leggere la motivazione, formata da Nicola Zingaretti, a sostegno di questa incredibile scelta: “atteggiamento teso ad organizzare il dissenso interno”. Una frase che solo a leggerla fa rabbrividire e che inevitabilmente richiama la memoria alle esperienze storiche dei regimi totalitari e della storia dei partiti di cultura e tradizione stalinista. Dal microfono si alterneranno tutti coloro i quali intenderanno esprimere una testimonianza attiva in una battaglia che va ben oltre le vicende di lotta politica interna al partito ma è rivolta prima di tutto a difesa dei principi di libertà e democrazia”.