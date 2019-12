Calabra Maceri, dipendenti in stato di agitazione

“A rischio stipendi e tredicesima. Nessuno ci sa dare risposte o spiegazioni”

COSENZA – Gli operatori ecologici di Calabra Maceri, da questa mattina, sono in stato d’agitazione a causa della mancata erogazione degli stipendi. “Ancora non ci sanno dare informazioni attendibili – fanno sapere in una nota – a pochi giorni dalla scadenza del pagamento sia dello stipendio che della tredicesima mensilità, che sono a rischio. Siamo in stato di agitazione ma nessuno ci sa dare risposte o spiegazioni.”

Le OO.SS. FP Cgil, FT Cisl e Ugl hanno indetto per la giornata di oggi e domani, nell’orario lavorativo, nelle ultime due ore per ogni fine turno, delle assemblee sindacali per discutere circa la situazione dei pagamenti e varie ed eventuali. Oggi l’assemblea si terrà dinanzi il piazzale antistante il comune di Rende; domani dinanzi il piazzale antistante il comune di Montalto Uffugo.