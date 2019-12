Acquedotto Merone: sospesa erogazione dell’acqua

A partire dalle 16 di questo pomeriggio rubinetti a secco nella città di Cosenza

COSENZA – A causa di problemi all’impianto di sollevamento Nascejume, la Sorical rende noto che l’alimentazione del serbatoio Merone, verrà interrotta questo pomeriggio a partire dalle ore 16.

Ciò si rende necessario per effettuare controlli riguardanti una riduzione della normale fornitura a tutti i siti terminali dello schema idraulico Abatemarco, non consentendo il normale recupero notturno al serbatoio di Cozzo Muoio a servizio della città di Cosenza. La Sorical sta effettuando delle verifiche per la risoluzione della riduzione della portata registrata a tutte le utenze, presumibilmente le ordinarie forniture, saranno ripristinate in giornata.