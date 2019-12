Oltre 5mila capi di abbigliamento di marca rubati: arrestato 45enne cosentino

La conseguente rivendita illegale sul mercato avrebbe consentito un ricavo di almeno 30mila euro

COSENZA – Oltre cinquemila capi di abbigliamento, calzature e accessori, tutti nuovi e originali, di un noto brand; per un totale di una somma complessiva di 120mila euro e la conseguente rivendita illegale sul mercato avrebbe consentito un ricavo di almeno 30mila euro. Responsabile del reato di ricettazione, un 45enne cosentino I.T., che è stato deferito in stato di libertà dalla Squadra Volante e Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal Questore di Cosenza, dott.ssa Giovanna Petrocca.

In particolare il personale della Squadra Volante e del R.P.C.C., nel corso di un’operazione di Polizia congiunta, ha perquisito lo scorso sabato, l’abitazione di I.T.; rinvenendo un ingente quantitativo di merce, consistente in vari capi di abbigliamento, calzature e accessori, tutti nuovi e originali, di un noto brand. La merce si presentava confezionata, con relativo cartellino del prezzo e codice a barra e, in alcuni casi, con applicata sopra anche una placca antitaccheggio. Tutto questo ha eliminato ogni dubbio che potesse trattarsi di merce rubata.

Il materiale tuttavia è stato visionato da un esperto del settore che ha confermato l’originalità dei capi di abbigliamento, delle scarpe e di ogni altro accessorio per bambini e ragazzi che era stato posto sotto sequestro e che faceva parte del catalogo degli anni scorsi. Il valore commerciale è superiore alla somma complessiva di 120mila euro e la conseguente rivendita illegale sul mercato avrebbe consentito un ricavo di almeno 30mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti tesi a risalire alla certa provenienza della merce e all’individuazione di eventuali complici.