Ecologia Oggi: “se il Comune non paga, difficoltà ad erogare gli stipendi”

Con una nota la società Ecologia Oggi comunica ai sindacati le difficoltà dell’azienda nel pagare le spettanze ai dipendenti e annuncia la possibilità concreta di ridurre i servizi

COSENZA – Una ‘delicata situazione’. Così la definisce la stessa società, gestore del servizio integrato di igiene urbana della città di Cosenza “a causa dei mancati e perduranti ritardati pagamenti da parte del Comune di Cosenza”. “Ad oggi, la Società – spiegano da Ecologia Oggi Spa – accredita dal citato Comune, oltre ai canoni maturati e già fatturati relativi ai mesi di settembre ed ottobre, il pagamento delle fatture relative al servizio dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019, vari sevizi resi ed i maturandi canoni di novembre e dicembre”.

“Come è di immediata evidenza, tale situazione pregiudica in maniera particolarmente grave l’equilibrio economico-finanziario dell’Azienda, soprattutto nel prevedibile scenario che tende a delinearsi a seguito della dichiarazione di dissesto dello stesso Comune di Cosenza. Nonostante ciò, pur in assenza di garanzie certe da parte dello stesso Ente, la scrivente Ecologia Oggi SpA, facendo ricorso all’approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie presso il sistema creditizio, oltre che ai fornitori, ha provveduto a pagare stipendi e contributi fino alla mensilità di Ottobre 2019″.

Stipendi pagati fino ad ottobre ma se il Comune non paga l’azienda ha difficoltà: “per le ragioni sopra esposte – scrive infatti la società – e in assenza del giusto pagamento delle somme dovute da parte del Comune di Cosenza, non sarà possibile (come già anticipato anche in sede prefettizia), provvedere al pagamento degli stipendi maturati e maturandi, così come agli oneri connessi ed ai fornitori.

“Proseguendo tale grave inadempimento da parte dell’Ente committente – conclude la lettera di Ecologia Oggi – oltre a quanto premesso, nei modi e nelle forme previste dalla legge, la Società sarà costretta a valutare la possibilità di ridurre i servizi contrattuali fin qui comunque assicurati, ai sensi dell’art.1460 del codice civile”.

In questo momento alcuni dipendenti della società Ecologia Oggi si sono recati davanti alla Prefettura dove nel pomeriggio si discuterà della situazione.