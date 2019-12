Occhiuto accende l’albero di Natale: “presto luminarie e ruota panoramica da 40 metri”

“I problemi ci sono sempre e dobbiamo essere forti per affrontarli e risolverli nel migliore dei modi”. Occhiuto annuncia anche: “presto le luminarie e una ruota panoramica in piazza dei Bruzi”

COSENZA – “Da domani inizieremo anche ad installare le luminarie, per le tante persone che vengono qui a visitare questo nostro corso che diventa sempre più accogliente e più bello. Un augurio poi a voi ragazzi presenti e alle famiglie, che possano iniziare questo periodo di feste natalizie, di “Buone feste cosentine”, nel migliore dei modi possibili”. Così il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, insieme all’assessore Loredana Pastore, si è rivolto ieri ai cittadini che si sono raccolti nell’isola pedonale di Corso Mazzini, per assistere all’accensione dell’albero di Natale.

“Quest’anno – continua il primo cittadino – ci hanno creato qualche problema ma i problemi ci sono sempre e dobbiamo essere forti per affrontarli e risolverli nel migliore dei modi. Quindi anche quest’anno ci saranno le “Buone feste” con voi e in particolare con le persone in difficoltà, che vivono degli svantaggi; persone e bambini che hanno disabilità, disagi; il natale quindi rivolto soprattutto a loro. Un invito, dunque, di fraternità e di amore. Perchè quando c’è l’amore c’è ogni cosa. Come si dice ‘ogni cosa per amore e niente per forza’. Quindi auguri a voi tutti!”

Luminarie e ruota panoramica

Quello di cui parla Mario Occhiuto è un “Natale a costo zero” vista la situazione delle casse di Palazzo dei Bruzi sull’orlo del dissesto economico ma non mancheranno le luminarie che saranno installate in questa settimana e inoltre, rivolgendosi ai bambini, il sindaco ha annunciato il montaggio nel corso di questa settimana di una ruota panoramica alta 40 metri, tutta illuminata, che sarà accessibile anche alle persone diversamente abili. La ruota panoramica sarà installata in piazza dei Bruzi.