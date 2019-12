Cosenza, scontro prima dell’alba a via Roma. Due feriti

Ad impattare, per cause in corso di accertamento, un’Audi e una Fiat Punto. Gli occupanti della Punto sono rimasti intrappolati nelle lamiere, ma fortunatamente sono solo feriti lievemente

COSENZA – È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto oggi, prima dell’alba, nel centro città, a via Roma, tra gli incroci con via Cattaneo e via Miceli. Ad impattare, per cause in corso di accertamento, un’Audi e una Fiat Punto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalla lamiere i due occupanti della Punto. Secondo quando si è appreso, non avrebbero riportato gravi lesioni, ma sono stati comunque trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia di Stato, che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.